Яркий дебют американского боксера – мощным ударом отправил соперника спать на канаты

Фото: ESPN

В андеркарде титульного поединка Джеймела Херринга (23-3, 11 KO) и Шакура Стивенсона (17-0, 9 KO), в котором победил последний, состоялся дебют американского полусредневеса Энтоана Кобба (1-0, 1 KO).



Кобб громко заявил о себе, нокаутировав соперника в первом же раунде. Энтоан встретил Джерриона Кэмпбелла (2-2, 0 KO) мощным ударом с правой, который отправил оппонента в другое измерение. Кэмпбелл, очутившись на канатах, с разинутым ртом еще долго не мог понять, где он находится.

Looks like the firework show came early tonight.



One hell of a pro debut for Chicago native Antoine Cobb. #HerringStevenson | Undercard live on ESPN+ pic.twitter.com/oCMtJcCXhU