Пудзян еще может! Зверский нокаут в исполнении пятикратного обладателя титула «Самого сильного человека планеты»
Яркий дебют американского боксера – мощным ударом отправил соперника спать на канаты
Кэмпбелл еще долго не мог прийти в себя
10:40
Фото: ESPN
В андеркарде титульного поединка Джеймела Херринга (23-3, 11 KO) и Шакура Стивенсона
(17-0, 9 KO), в котором победил последний, состоялся дебют американского полусредневеса Энтоана Кобба (1-0, 1 KO).
Кобб громко заявил о себе, нокаутировав соперника в первом же раунде. Энтоан встретил Джерриона Кэмпбелла (2-2, 0 KO) мощным ударом с правой, который отправил оппонента в другое измерение. Кэмпбелл, очутившись на канатах, с разинутым ртом еще долго не мог понять, где он находится.
Looks like the firework show came early tonight.— Top Rank Boxing (@trboxing) October 24, 2021
One hell of a pro debut for Chicago native Antoine Cobb. #HerringStevenson | Undercard live on ESPN+ pic.twitter.com/oCMtJcCXhU
Стивенсон после победы над Херрингом бросил вызов чемпиону WBC.
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