Юбэнк-младший получил нового соперника
Юбэнк-младший: «Джошуа вернется сильнее»
Британский средневес поддержал своего соотечественника
28 сентября 22:00
Крис Юбэнк-младший / Фото - skysportsБританский экс-претендент на титул во втором среднем дивизионе Крис Юбэнк-младший (30-2, 22 KO) с уверенностью заявил, что на карьере его соотечественника Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) не нужно ставить крест из-за поражения украинцу Александру Усику (19-0, 13 КО) в поединке, который состоялся 25 сентября.
Цитирует Юбэнка-младшего boxingscene.com.
«Энтони настоящий профессионал. И он пробыл в спорте достаточно, чтобы понимать, что ему делать, и дело не в тренерах. У него нет оправданий. В субботу была не его ночь, да вы и не сможете всех побеждать. Единственный боец, который побил всех, был Флойд Мейвезер. Вы принимаете поражение и возвращаетесь сильнее. И именно это Джошуа и сделает».
Напомним, Юбэнк-младший получил на 2 октября нового соперника.