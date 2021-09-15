Юбэнк-младший считает себя единственным достойным соперником для Головкина

Британский боксер не верит в третий бой между Канело и GGG

Крис Юбэнк-младший / фото - skysports.com

Британец Крис Юбэнк-младший (30-2, 22 КО) в очередной раз заявил, что хочет провести поединок против чемпиона мира по версии IBF в среднем весе, казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО). По словам Юбэнка, их бой вызвал бы большой ажиотаж в Великобритании и они без проблем заполнят зрителями один из стадионов в этой стране.

Криса цитирует портал dailymail.co.uk:

«Головкин - великий чемпион, который меня всегда интересовал. Я был бы горд, драться с ним. Я слышал, он говорил, что снова хочет провести поединок в Англии. Мы бы могли заполнить большой стадион. У него просто нет других хороших вариантов, только если Сауль Альварес не согласится на третий бой, но в это с трудом верится».

Мексиканец Сауль Альварес (58-1-2, 36 КО) не собирается драться с Геннадием Головкиным.