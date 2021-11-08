Забавный момент в поединке за «абсолюта». Альварес и Плант нашли время для дружеского разговора во время боя

Беседу остановил гул с трибун

Фото: Sky Sports

Во время девятого раунда поединка за звание абсолютного чемпиона в суперсреднем весе между Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO) и Калебом Плантом (21-1, 12 KO) произошло неординарное событие.



Боксеры посреди поединка решили перекинуться парой слов. Их диалог прервал гул болельщиков с трибун.

Плант

Ты очень хорош. А я тоже?

Альварес

Да.

Плант

Мы проводим неплохой бой.

Альварес

Мне это нравится.

Плант

Я уважаю твои навыки.

Альварес

Я знаю.

Плант

Я хорош для 21-0, не так ли?

У Канело есть несколько вариантов для следующего поединка.