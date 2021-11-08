Президент Showtime назвал имена возможных соперников для Альвареса
Забавный момент в поединке за «абсолюта». Альварес и Плант нашли время для дружеского разговора во время боя
Беседу остановил гул с трибун
18:54
Фото: Sky Sports
Во время девятого раунда поединка за звание абсолютного чемпиона в суперсреднем весе между Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO) и Калебом Плантом (21-1, 12 KO) произошло неординарное событие.
Боксеры посреди поединка решили перекинуться парой слов. Их диалог прервал гул болельщиков с трибун.
Плант
Ты очень хорош. А я тоже?
Альварес
Да.
Плант
Мы проводим неплохой бой.
Альварес
Мне это нравится.
Плант
Я уважаю твои навыки.
Альварес
Я знаю.
Плант
Я хорош для 21-0, не так ли?
У Канело есть несколько вариантов для следующего поединка.