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«Здесь есть плюсы и минусы» Владимир Кличко о решении Усика покинуть Украину во время войны

Украинский супертяж в Европе готовится к бою-реваншу с Энтони Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
11:52
«Здесь есть плюсы и минусы» Владимир Кличко о решении Усика покинуть Украину во время войны
Владимир Кличко и Александр Усик

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко поделился своим мнением о выезде из Украины чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Александра Усика (19-0, 13 КО), сообщает The Telegraph:

«Здесь есть плюсы и минусы, и для Александра это было непростое решение. Однако тот факт, что будет поднят наш флаг, и исполнен гимн нашей страны, можно расценивать, скорее, с положительной, чем с отрицательной стороны.»

Ранее XSPORT.ua опубликовал фотографии семьи Усика с мирного митинга в Праге.

 

 

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Теги

Александр Усик Владимир Кличко Александр Усик - Энтони Джошуа

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