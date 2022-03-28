«Здесь есть плюсы и минусы» Владимир Кличко о решении Усика покинуть Украину во время войны
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11:52
Владимир Кличко и Александр Усик
Легендарный украинский боксер Владимир Кличко поделился своим мнением о выезде из Украины чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Александра Усика (19-0, 13 КО), сообщает The Telegraph:
«Здесь есть плюсы и минусы, и для Александра это было непростое решение. Однако тот факт, что будет поднят наш флаг, и исполнен гимн нашей страны, можно расценивать, скорее, с положительной, чем с отрицательной стороны.»
Ранее XSPORT.ua опубликовал фотографии семьи Усика с мирного митинга в Праге.
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