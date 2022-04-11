Жена Усика призвала Абрамовича избить путина
Неудивительно, что после таких картинок Катерина жалуется на попытки заблокировать ее аккаунт в соцсетях
12:32
Александр Усик с женой
Супруга украинского супертяжа Александра Усика (19-0, 13 KO) – Катерина опубликовала шуточную картинку о событиях в россии, а в подписи обратилась к Роману Абрамовичу:
«Ромка, п*зди их!»
Ранее XSPORT.ua опубликовал видео с чемпионата мира по картингу, на котором гонщик из рф продемонстрировал нацистское приветствие.
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