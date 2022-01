Жесть. Портер очень эмоционально отреагировал на завершение боя Выхрист – Киладзе. Видео

Шон Портер / Фото: Твиттер

Один из экспертов на боксерском шоу PBC, экс-чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер чрезвычайно эмоционально отреагировал на победу украинского супертяжеловеса Виктора Выхриста (9-0, 7 КО) над грузином Ягой Киладзе (27-6-1, 19 КО).

