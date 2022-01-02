Видео пяти нокдаунов и нападения на рефери в поединке Выхрист – Киладзе
Жесть. Портер очень эмоционально отреагировал на завершение боя Выхрист – Киладзе. Видео
Экс-чемпион мира остался под большим впечатлением от боя с 5-ю нокдаунами
15:44
Шон Портер / Фото: Твиттер
Один из экспертов на боксерском шоу PBC, экс-чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер чрезвычайно эмоционально отреагировал на победу украинского супертяжеловеса Виктора Выхриста (9-0, 7 КО) над грузином Ягой Киладзе (27-6-1, 19 КО).
ORDER IT!!! FIGHT NUMBER 1 on @PBConFOX PPV and it’s only gonna get better!! #OrtizMartin pic.twitter.com/oSbgDbZFyJ— ShowtimeShawn Porter (@ShowtimeShawnP) January 2, 2022
Видео лучших моментов поединка Выхриста и Киладзе.
Напомним, ранее экс-тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский назвал справедливой остановку боя Выхрист – Киладзе.