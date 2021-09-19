Лузан не взяла медаль ЧМ-2021 на коронной дистанции

Украинская каноистка остановилась в шаге от награды

Фото: ФКУ

Украинская каноистка Людмила Лузан не сумела завоевать медаль чемпионата мира в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.

24-летняя спортсменка в финальном заезде финишировала четвертой, проиграв +0.51 секунды победительнице.

Результаты заезда:

Каноэ-одиночка на 200 м – олимпийская дисциплина. В Токио-2020 Лузан в этом виде завоевала бронзовую медаль.

В предыдущий соревновательный день Лузан взяла золотую и серебряную награды в каноэ-двойке (500 м) и каноэ-одиночке (500 м) соответственно.