Лузан установила историческое достижение для украинской гребли

24-летняя каноистка завоевала три медали на одном чемпионате мира

Фото: ФКУ

Людмила Лузан установила историческое достижение для украинской гребли, став первой спортсменкой, которой удалось завоевать три медали на одном чемпионате мира.

В Копенгагене 24-летняя спортсменка взяла золото в каноэ-двойке на 500 м, серебро в каноэ-одиночке на 500 м и бронзу в каноэ-четверке на 500 м.

Людмила вполне могла сделать это достижение еще более впечатляющем, однако в коронной дисциплине финишировала в шаге от медали.

Также Лузан помогла Украине повторить свое лучшее достижение на чемпионатах мира по гребле на байдарках и каноэ – пять медалей.

Напомним, на Олимпийских играх-2020 в Токио Лузан завоевала две медали.