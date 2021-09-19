Лузан не взяла медаль ЧМ-2021 на коронной дистанции
Лузан установила историческое достижение для украинской гребли
24-летняя каноистка завоевала три медали на одном чемпионате мира
Фото: ФКУ
Людмила Лузан установила историческое достижение для украинской гребли, став первой спортсменкой, которой удалось завоевать три медали на одном чемпионате мира.
В Копенгагене 24-летняя спортсменка взяла золото в каноэ-двойке на 500 м, серебро в каноэ-одиночке на 500 м и бронзу в каноэ-четверке на 500 м.
Людмила вполне могла сделать это достижение еще более впечатляющем, однако в коронной дисциплине финишировала в шаге от медали.
Также Лузан помогла Украине повторить свое лучшее достижение на чемпионатах мира по гребле на байдарках и каноэ – пять медалей.
Напомним, на Олимпийских играх-2020 в Токио Лузан завоевала две медали.
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