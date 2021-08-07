Первые слова Лузан и Четвериковой после завоевания серебра Токио-2020
«Серебряная стрела». Видео невероятного заезда с участием Лузан и Четвериковой на Олимпийских играх
Украинский дуэт каноисток взобрался на пьедестал почета в Токио-2020
10:57
Лузан и Четверикова / Фото - gettyimagesУкраинский дуэт в лице Анастасии Четвериковой и Людмилы Лузан на Олимпийских играх в Токио завоевал серебряную медаль в гребле на каное на дистанции 500 метров.
Видео сумасшедшего заезда с участием украинских каноисток:
Напомним, Лузан и Четверикова уверенно вышли в финал и финишировали в нем на втором месте со временем 1:57.499.
Первую медаль наших гребцов на Играх в Токио – бронзовую – на дистанции 200 м в каноэ-одиночке завоевала Лузан, которая теперь является двукратным призером Олимпиады-2020.
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