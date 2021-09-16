Танько и Грыщун финишировали в двух позициях от финала чемпионата мира

Украинские байдарочницы заняли четвертое место в предварительном заезде

Диана Танько / Фото: facebook.com/ukr.canoe

В Копенгагене проходит чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.

Украинская женская байдарка-двойка Диана Танько и Инна Грыщун на дистанции 500 метров заняли четвертое место в предварительном заплыве. Прямую путевку в финал дают первые две позиции.

Таким образом, у Танько и Грыщун впереди утешительный заезд, где они получат еще одну возможность квалифицироваться в финал.

Ранее Грыщун попала в финал ЧМ в байдарке-одиночке на 1000 м.

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