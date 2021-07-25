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Украинские гребцы на байдарках и каноэ отправились на Олимпиаду

10 спортсменов представят Украину на предстоящих Играх в Токио
Olympics Токио-2020
25 июля 21:36
Украинские гребцы на байдарках и каноэ отправились на Олимпиаду
Украинские спортсмены после чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ / Фото: facebook.com/ukr.canoe

На Олимпиаде-2020 в гребле на байдарках и каноэ Украину представят 10 спортсменов. Украинцы отправились на Игры, где первые соревнования в их дисциплинах пройдут 2 августа.

Читайте эксклюзивное интервью для XSPORT двукратного олимпийского чемпиона Юрия Чебана.

Олег Шумейко-младший
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Теги

сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ Токио-2020

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