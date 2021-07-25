Юрий Чебан: «Набирал форму, но упал с мотоцикла и сломал руку. Это был звоночек, что нужно дать дорогу молодым»
Украинские гребцы на байдарках и каноэ отправились на Олимпиаду
10 спортсменов представят Украину на предстоящих Играх в Токио
25 июля 21:36
Украинские спортсмены после чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ / Фото: facebook.com/ukr.canoe
На Олимпиаде-2020 в гребле на байдарках и каноэ Украину представят 10 спортсменов. Украинцы отправились на Игры, где первые соревнования в их дисциплинах пройдут 2 августа.
Читайте эксклюзивное интервью для XSPORT двукратного олимпийского чемпиона Юрия Чебана.