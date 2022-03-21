Уроженца Украины, который поддерживает путина и нападение россии, дисквалифицировали

Экс-рекордсмену дали полгода поразмыслить, правильную ли сторону он выбрал

Фото: chess.com

FIDE отстранила Сергея Карякина от международных турниров на полгода. Международная федерация шахмат приняла такие жесткие меры в связи с поддержкой гроссмейстером решения владимира путина напасть на Украину.



Уроженец Украины, который стал самым молодым гроссмейстером в истории еще представляя сине-желтый флаг (летом 2021 американский вундеркинд превзошел это достижение, которое держалось 19 лет), поддался сильнейшей критике всего шахматного сообщества, так что санкции FIDE были лишь вопросом времени.

Ранее единственный украинский чемпион мира вышел на митинг в поддержку Украины.