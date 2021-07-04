Тойнс выиграл восьмой этап Tour de France
Экс-лидер общего зачета Tour de France снялся с «Большой петли», сославшись на Токио-2020
Ван дер Пул считает, что всем уже и так все доказал
17:06
Матье Ван дер Пул Фото: velolive.com
Нидерландец Матье Ван дер Пул не примет участие в Туре де Франс. Причиной стало желание велосипедиста выступить на Олимпийских Играх-2020 в Токио.
Слова Ван дер Пула приводит L`Equipe:
Мы приняли решение сегодня утром. Это лучшее, что можно сделать для моей карьеры. Участие в Олимпиаде – это цель, к которой я иду уже 4 года. У меня была фантастическая неделя на Туре, это было невероятно. Я выжал из себя все. Теперь мне нечего доказывать. Особенно после того, как я выиграл и смог надеть желтую майку. Я буду участвовать в предстоящих турнирах, чтобы соревноваться в Париже.
Напомним, что нидерландец, который долгое время лидировал в личном зачете, на восьмом этапе отдал желтую майку победителю Tour de France-2020.
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