Великобритания неожиданно победила Беларусь в основное время
Литва готова принять, отмененный в Беларуси, ЧЕ-2021 по велотреку
UEC готов рассмотреть предложение
19:49
фото - OZY
Чемпионат Европы по велотреку-2021 должен был пройти в Беларуси с 23 по 27 июня.
В свете текущей международной ситуации Европейский союз велосипедистов (UEC) принял решение отменить континентальное первенство.
Премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните в своем Twitter заявила, что готова организовать ЧЕ в своей стране. В UEC ответили, что рассмотрят предложение.
«Литва готова принять чемпионат Европы по велотреку 2021 года. Инфраструктура, опыт, дружелюбные болельщики и финансовый вклад – это то, что мы обещаем UEC и спортсменам из 50 национальных федераций».
Ранее молодежная сборная Литвы отказалась лететь на товарищеский матч в Беларусь.
Комментарии 0