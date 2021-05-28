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Литва готова принять, отмененный в Беларуси, ЧЕ-2021 по велотреку

UEC готов рассмотреть предложение
Велоспорт
19:49
Литва готова принять, отмененный в Беларуси, ЧЕ-2021 по велотреку
фото - OZY

Чемпионат Европы по велотреку-2021 должен был пройти в Беларуси с 23 по 27 июня.

В свете текущей международной ситуации Европейский союз велосипедистов (UEC) принял решение отменить континентальное первенство.

Премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните в своем Twitter заявила, что готова организовать ЧЕ в своей стране. В UEC ответили, что рассмотрят предложение.

«Литва готова принять чемпионат Европы по велотреку 2021 года. Инфраструктура, опыт, дружелюбные болельщики и финансовый вклад – это то, что мы обещаем UEC и спортсменам из 50 национальных федераций».

Ранее молодежная сборная Литвы отказалась лететь на товарищеский матч в Беларусь.

Антон Кривенко
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