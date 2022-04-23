«Эти с*ки с моря выпустили ракету по жилому дому!» Реакция Харлан на удар россии по Одессе
По сообщениям СМИ, рашисты выпустили не менее четырех крылатых ракет по Одессе
17:03
Ольга Харлан
23-го апреля Одесса подверглась авиаудару со стороны рф, который был нанесен из Каспийского моря. Две ракеты попали в военный объект и два жилых дома, на данный момент известно о 5 погибших.
Саблистка Ольга Харлан уже прокомментировала происшествие в соцсетях:
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