Известен первый соперник сборной Украины на Олимпийских играх

В случае победы украинцев ждут олимпийские чемпионы





Анатолий Герей, Игорь Рейзлин, Роман Свичкарь, Богдан Никишин./ Фото noc-ukr.org

По итогам жеребьевки четвертьфинала мужского командного турнира по фехтованию на шпаге на Олимпийских играх в Токио сборная Украины получила в соперники команду Китая.

Украину в командном турнире представят Богдан Никишин, Игорь Рейзлин, Роман Свичкарь и Анатолий Герей.

Все результаты жеребьевки:

Франция – США / Япония

Республика Корея – Швейцария

Китай – Украина

Италия – ОКР (Россия)

Команды, проигравшие в четвертьфиналах разыграют между собой 5-8 места. Победители пройдут в полуфинал и будут бороться за медали.

В случае победы над Китаем сборная Украины в полуфинале встретиться либо с действующими олимпийскими чемпионами – командой Франции, либо со сборными США и Японии, которым еще нужно определить четвертьфиналиста.

Онлайн трансляция церемонии открытия Олимпийских игр в Токио.