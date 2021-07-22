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Известен первый соперник сборной Украины на Олимпийских играх

В случае победы украинцев ждут олимпийские чемпионы

Olympics Токио-2020
21 июля 22:39
Известен первый соперник сборной Украины на Олимпийских играх
Анатолий Герей, Игорь Рейзлин, Роман Свичкарь, Богдан Никишин./ Фото noc-ukr.org

По итогам жеребьевки четвертьфинала мужского командного турнира по фехтованию на шпаге на Олимпийских играх в Токио сборная Украины получила в соперники команду Китая.

Украину в командном турнире представят Богдан НикишинИгорь РейзлинРоман Свичкарь и Анатолий Герей.

Все результаты жеребьевки:

Франция – США / Япония

Республика Корея – Швейцария

Китай – Украина

Италия – ОКР (Россия)

Команды, проигравшие в четвертьфиналах разыграют между собой 5-8 места. Победители пройдут в полуфинал и будут бороться за медали.

В случае победы над Китаем сборная Украины в полуфинале встретиться либо с действующими олимпийскими чемпионами – командой Франции, либо со сборными США и Японии, которым еще нужно определить четвертьфиналиста.

Онлайн трансляция церемонии открытия Олимпийских игр в Токио.

Карен Агабекян
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Теги

Анатолий Герей Роман Свичкарь Игорь Рейзлин Богдан Никишин сборная Украины (фехтование)

Комментарии 1

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22 июля 2021г. 05:37
Ошибка, Украина в случае победы над Китаем встречается с победителем пары ОКР - Италия
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