Известен первый соперник сборной Украины на Олимпийских играх
По итогам жеребьевки четвертьфинала мужского командного турнира по фехтованию на шпаге на Олимпийских играх в Токио сборная Украины получила в соперники команду Китая.
Украину в командном турнире представят Богдан Никишин, Игорь Рейзлин, Роман Свичкарь и Анатолий Герей.
Все результаты жеребьевки:
Франция – США / Япония
Республика Корея – Швейцария
Китай – Украина
Италия – ОКР (Россия)
Команды, проигравшие в четвертьфиналах разыграют между собой 5-8 места. Победители пройдут в полуфинал и будут бороться за медали.
В случае победы над Китаем сборная Украины в полуфинале встретиться либо с действующими олимпийскими чемпионами – командой Франции, либо со сборными США и Японии, которым еще нужно определить четвертьфиналиста.
Онлайн трансляция церемонии открытия Олимпийских игр в Токио.
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