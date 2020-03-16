Харлан – единственная украинская саблистка, отобравшаяся на Олимпиаду в Токио

Шестикратная чемпионка мира будет выступать в индивидуальном зачете

Ольга Харлан / фото - Getty Images

В Будапеште завершился первый этап Кубка мира по сабле, по итогам которого сборная Украина не смогла квалифицироваться на Олимпиаду в Токио.

В индивидуальной сабле лицензию на Игры получила Ольга Харлан, так как является первой саблей мирового рейтинга. Другие украинки не смогут принять участие, так как по регламенту соревнований страна может быть представлена на Олимпиаде лишь одним спортсменом, если сборная не получила квалификацию.

Всего лицензию на Олимпиаду в индивидуальной сабле получают 34 спортсменки.

Напомним, Харлан получила награду от FIE за первое место в мировом рейтинге.