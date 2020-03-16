«Испытание, которое я не смогла преодолеть». Харлан проиграла на старте Кубка мира после годичного перерыва
Харлан: «К сожалению, чуда не произошло»
Сборная Украины впервые не поедет на Олимпиаду
16 марта 12:38
Ольга Харлан с командой / фото - Instagram
Единственная украинка, которая представит страну на Олимпиаде 2021 в Токио Ольга Харлан прокомментировала невыход сборной на предстоящие Игры. Саблистка отобралась на соревнования благодаря первому месту в рейтинге FIE. В своем Instagram Ольга поблагодарила команду за поддержку.
«К сожалению, чуда не произошло... Олимпиада 2021 пройдет без украинской женской сабельной сборной. Эта миссия доверена только мне. Это реальность, с которой мы должны смириться и продолжать идти дальше. Я всегда буду благодарна своей команде, как за прекрасные, так и сложные моменты, потому что все это – мы переживали вместе! Потому что мы семья... И эти трудности мы тоже преодолеем, и будем порхать снова! Люблю вас, мои родные»
На последнем этапе Кубка мира в Венгрии дальше всех среди украинок прошла Елена Воронина.