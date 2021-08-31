Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Харлан об уровне тренировок в Украине: «То, что я делала в 13 лет, в школе, все осталось то же самое»
Ольга рассказала об отличиях подготовки в Украине и Италии
17:16
Ольга Харлан / Фото: luxtopfit.com/
Олимпийская чемпионка Ольга Харлан в интервью YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ
рассказала об отличиях подготовки в Украине и Италии, где она сейчас тренируется.
«В Украине нет таких условий как там. Мне там комфортно тренироваться, а не потому, что там мой молодой человек. Там тренер знает ко мне подход, знает, что нужно для меня, над чем нужно работать. А здесь, к сожалению, нет тренера ОФП (общая физическая подготовка), толком нет даже физиотерапевта. ОФП-тренер очень важен.
Я понимаю, что некоторые тренеры могут сами проводить ОФП-тренировки, но сейчас обычно отдельно существуют ОФП-тренер и фехтовальный тренер и они работают в команде. Конечно, все зависит от фехтовального тренера. Он скажет какая должна идти работа, а ОФП-тренер должен это исполнить. У нас такого нет. У нас: стали в шеренгу и побежали. То, что я делала в 13 лет, когда тренировалась в школе, и все осталось то же самое».
Напомним, ранее Харлан решила поучаствовать в «Танцах со звездами».