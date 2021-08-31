Харлан об уровне тренировок в Украине: «То, что я делала в 13 лет, в школе, все осталось то же самое»

Ольга рассказала об отличиях подготовки в Украине и Италии





Ольга Харлан / Фото: luxtopfit.com/ Олимпийская чемпионка Ольга Харлан в интервью YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ рассказала об отличиях подготовки в Украине и Италии, где она сейчас тренируется.

«В Украине нет таких условий как там. Мне там комфортно тренироваться, а не потому, что там мой молодой человек. Там тренер знает ко мне подход, знает, что нужно для меня, над чем нужно работать. А здесь, к сожалению, нет тренера ОФП (общая физическая подготовка), толком нет даже физиотерапевта. ОФП-тренер очень важен. Я понимаю, что некоторые тренеры могут сами проводить ОФП-тренировки, но сейчас обычно отдельно существуют ОФП-тренер и фехтовальный тренер и они работают в команде. Конечно, все зависит от фехтовального тренера. Он скажет какая должна идти работа, а ОФП-тренер должен это исполнить. У нас такого нет. У нас: стали в шеренгу и побежали. То, что я делала в 13 лет, когда тренировалась в школе, и все осталось то же самое». Напомним, ранее Харлан решила поучаствовать в «Танцах со звездами».

Карен Агабекян