Человек с большой буквы. Ольга Харлан провела тренировку для пятилетней поклонницы
Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Ольга отметила, что займись она им перед началом выступлений, то могла бы быть медаль
16:40
Ольга Харлан / Фото: скрин-шот
Олимпийская чемпионка Ольга Харлан в интервью YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ
рассказала о том, был ли у нее секс на Олимпийских играх в Токио.
«Секс на Олимпиаде? Был. У меня там парень был. Мы же должны были зачекиниться. Кровати там нормально все выдерживали. Все было ок.
Когда он был? Не перед соревнованиями…. После. Поэтому у меня и нет медали».
Напомним, ранее Харлан раскрыла источники своих доходов.
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