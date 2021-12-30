Рейзлин: «Пересмотрел все бои Олимпиады-2020, кроме сражения за бронзу»
Рейзлин: «Не сказал своего последнего слова на дорожке»
Олимпийский призер отметил, что не думал уходить из спорта после Токио
17:32
Игорь Рейзлин / Фото: NFFU
Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио в шпаге Игорь Рейзлин в интервью пресс-службе Федерации фехтования Украины рассказал, что после выступления на ОИ-2022 даже не думал о завершении карьеры.
«Я при любом исходе продолжал бы выступать. Во-первых, завершать карьеру в статусе первого номера мирового рейтинга бессмысленно. Во-вторых, я чувствую, что не сказал своего последнего слова на дорожке».
Напомним, Рейзлин ранее рассказал, что ему наконец удалось сбросить груз олимпийской медали.
Комментарии 0