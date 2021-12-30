Рейзлин: «Не сказал своего последнего слова на дорожке»

Олимпийский призер отметил, что не думал уходить из спорта после Токио

Игорь Рейзлин / Фото: NFFU

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио в шпаге Игорь Рейзлин в интервью пресс-службе Федерации фехтования Украины рассказал, что после выступления на ОИ-2022 даже не думал о завершении карьеры.



«Я при любом исходе продолжал бы выступать. Во-первых, завершать карьеру в статусе первого номера мирового рейтинга бессмысленно. Во-вторых, я чувствую, что не сказал своего последнего слова на дорожке».

Напомним, Рейзлин ранее рассказал, что ему наконец удалось сбросить груз олимпийской медали.