Покорили мир фехтования. Рейзлин стал лучшим шпажистом, а Харлан – лучшей саблисткой года
Рейзлин: «Впервые удалось сбросить с себя груз олимпийской медали»
Лучший шпажист года – об эмоциональном состоянии после бронзы Токио-2020
12:40
Игорь Рейзлин / фото - Eurosport
Лучший шпажист года по версии FIE Игорь Рейзлин в интервью пресс-службе НФФУ рассказал о том, каково это выступать после завоевания олимпийской медали.
Не сложно ли выходить на дорожку в качестве призера последней Олимпиады? Недаром ведь говорят, что статус обязывает…
Мне, наверное, впервые удалось сбросить с себя груз олимпийской медали. До этого, выходя на дорожку, независимо от того, какой соперник стоял напротив, я говорил себе: «Ты не можешь проиграть, ты же призер Олимпиады и чемпионата мира». Но наконец-то мне удалось пролистать эту страницу, не вспоминать о прошлых достижениях и просто работать на результат.
Напомним, Вадим Гутцайт избран членом Исполнительного комитета FIE.
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