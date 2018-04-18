Украинские саблистки должны были претендовать на медаль, но даже не отобрались на Олимпиаду

Серебряный состав Рио-де-Жанейро не спас олимпийские перспективы в Будапеште

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К сожалению, причины для улыбок были только до соревнований в Будапеште / Фото - FIE

Золото в Пекине и серебро в Рио-де-Жанейро. Соревнования в командной женской сабле на Олимпийских играх проводились лишь дважды – оба раза сборная Украины была на пьедестале. Но в Токио не сумела даже отобраться.

Попасть на Олимпиаду командой – это, на самом деле, непростая задача, ведь туда пробиваются только восемь сборных: четыре лучшие в мировом рейтинге отбора на Игры и по одному коллективу от каждой зоны (Европа, Азия и Океания, Африка и Америка), среди тех, кто в заветную четверку не попал.

И на победную Олимпиаду-2008 в Пекине, и на серебряную в 2016 году в Рио-де-Жанейро наша команда проходила в четверке лучших (четвертые и вторые соответственно). На этот раз мы оказались шестыми в мире и вторыми в Европе среди не попавших в топ-4.

Последним шансом нашей команды побороться за путевку на Олимпиаду был этап Кубка мира в Будапеште. Столица Венгрии в 2019 году принимала чемпионат мира – там мы стали шестыми, уступив в противостоянии за пятое место Венгрии. Именно с ними сборной Украины и предстояла борьба за олимпийскую лицензию.

Ольга Харлан, Елена Воронина, Алина Комащук, Елена Кравацкая

Расклад перед поездкой в Будапешт был следующим. Для попадания на Олимпиаду нам нужно было:

или обойти Венгрию самим

или чтобы Венгрия вытеснила Корею из топ-4, и мы стали лучшей европейской командой не из четверки лучших

или чтобы Тунис выпал из топ-16 рейтинга и лишился права попадания в Токио как лучшая команда из Африки

Положение в рейтинге перед Кубком мира в Будапеште

4. Корея – 256 очков

5. Венгрия – 244 очка

6. Украина – 216 очков: Кубок мира Тунис – 2-е место (52 очка), чемпионат Европы Дюссельдорф – 7-е место (28 очков), чемпионат мира Будапешт – 6-е место (60 очков), Кубок мира Орлеан – 3-е место (40 очков), Кубок мира Солт-Лейк-Сити – 4-е место (36 очков), Кубок мира Афины – 9-е место (25 очков – не шли в зачет как худший результат), Кубок мира Будапешт – 8-е место (26 очков).

…

16. Тунис – 125 очков

17. Венесуэла – 116 очков

Шансы были. Хоть задача и выглядела непростой, ведь разница между Украиной и Венгрией составляла 32 очка. Чтобы ориентироваться, вот очки в зависимости от мест в Будапеште:

1 место – 64 очка

2 место – 52 очка

3 место – 40 очков

4 место – 36 очков

5 место – 32 очка

6 место – 30 очков

7 место – 28 очков

8 место – 26 очков

с 9 по 16 места у каждой следующей команды на одно очко меньше: 25, 24, 23…

все остальные команды – по 8 очков

Грубо говоря, нам нужно побеждать и ждать поражения Венгрии хотя бы в четвертьфинале. Но, проблема в том, что мы в этом отборе только дважды попадали на пьедестал – серебро в Тунисе и бронза в Орлеане. Собственно, это единственные два раза, когда Венгрия в текущем отборе выступала хуже нас (один из результатов в рейтинге не учитывался).

Чуда не произошло.

Соревнования в Будапеште проходили 14 марта. На Кубке мира в Афинах (предыдущий турнир отбора на ОИ) девушки фехтовали 8 марта 2020 года. Сборная Украины выходила на главные соревнования квалификации после перерыва в более чем год. Не самые приятные условия. Об этом, собственно, Ольга Харлан и написала после вылета из 1/32финала в личной сетке (столь ранее поражение лидера команды – первый тревожный звоночек):

«Спустя год... сказать, что сложно возвращаться в этот ритм – это ничего не сказать. Это испытание, которое должна была преодолеть, но не смогла. Разбираться буду позже».

В Будапеште наши девушки выступали в составе Харлан, Комащук, Кравацкая, Воронина. Это та же четверка, что брала серебро в Рио-2016. Хотя Кравацкая вытеснила Бакастову из состава только в 2020 году, уже по ходу отбора в Токио.

В 1/8 финала была Испания и уверенная победа над ней – 45:33. А дальше – Корея. Ее побеждать было просто необходимо. И для того, чтобы самим обойти Венгрию в рейтинге, и чтобы Венгрия, в случае чего, имела шансы выкинуть Корею из топ-4. Но нет.

Вот, как проходило это сражение – 45:36 в пользу Кореи:

Лидер азиатской команды Ким Джи Ен, если что, олимпийская чемпионка-2012. Все 10 личных встреч с нашим лидером Ольгой Харлан она проиграла. Но команда, как видите, – это другая история.

На этом все, фактически, завершилось. Венгрия ведь тоже в четвертьфинале уступила – Италии 39:45. Их обойти шансов у нас уже не было, ровно как и им – кореянок. Ну и еще Тунис пробился в 1/8 финала. У сборной Украины было три возможных варианта попадания в Токио – не сработал ни один.

На матчи против России и Венгрии наша команда выходила уже без своего лидера. Было ли это решение тренеров или самой Харлан – неизвестно. Лучшая саблистка мира прошлого сезона не смогла затащить команду на Олимпийские игры, потому в сетке за пятое место девушки сражались уже без нее.

Красивый поступок Ольги Харлан в сражении с Кореей:

Россиянкам уступили 41:45, а Венгрии, уже во встрече за седьмое место, – 38:45. В ходе этого отбора на Олимпиаду сборная Украины встречалась с венгерками четыре раза: две победы и два поражения. Здесь равенство, но на едем не мы.

А нашу женскую саблю в Токио будет представлять только Ольга Харлан. Она привозила медали с трех Олимпиад кряду и не скрывала – хочет еще одну, любого достоинства. И, как мы видим, личную. Других вариантов не осталось.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, XSPORT.ua

P.S. Давайте заканчивать не на негативе, а на позитиве. Лучше с фильмом «Танец с саблями» вспомним то самое золото в Китае:



