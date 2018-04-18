Украинские саблистки должны были претендовать на медаль, но даже не отобрались на Олимпиаду

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 21
Сейчас 0
Сегодня 22
Завтра 26
Футбол
Лига чемпионов UEFA 20/21
22:00 Манчестер Сити - Боруссия Мёнхенгладбах 2:0 Окончен
22:00 Реал - Аталанта 3:1 Окончен
Хоккей
НХЛ 20/21
01:00 Баффало Сэйбрс - Вашингтон Кэпиталз 0:6 Окончен
01:00 Флорида Пантерс - Чикаго Блэкхокс 6:3 Окончен
01:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Филадельфия Флайерс 4:5 Окончен
01:00 Оттава Сенаторс - Ванкувер Кэнакс 2:3 Окончен
01:00 Питтсбург Пингвинс - Бостон Брюинс 4:1 Окончен
02:00 Виннипег Джетс - Монреаль Канадиенс 2:4 Окончен
03:00 Калгари Флэймс - Эдмонтон Ойлерс 4:3 Окончен
04:00 Лос-Анджелес Кингс - Сент-Луис Блюз -:- Перенесен
04:00 Вегас Голден Найтс - Сан-Хосе Шаркс 2:1 Окончен
УХЛ 20/21
18:00 Краматорск - Донбасс 2:5 Окончен
Баскетбол
НБА 20/21
01:00 Вашингтон Уизардз - Милуоки Бакс 122:133 Окончен
01:00 Шарлотт Хорнетс - Сакраменто Кингз 122:116 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Сан-Антонио Сперс 99:109 Окончен
02:00 Бруклин Нетс - Нью-Йорк Никс 117:112 Окончен
03:00 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс 99:109 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Индиана Пэйсерс 121:106 Окончен
04:00 Финикс Санс - Мемфис Гриззлис 122:99 Окончен
04:30 Голден Стэйт Уорриорз - Лос-Анджелес Лейкерс 97:128 Окончен
Теннис
WTA 2021 (Monterrey, Mexico)
23:25 Леся Цуренко - Сара Соррибес Тормо 1:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол
Лига чемпионов UEFA 20/21
22:00 Бавария - Лацио -:- Запланирован
22:00 Челси - Атлетико -:- Запланирован
Серия А (Италия) 20/21
19:45 Ювентус - Наполи : Перенесен
Хоккей
НХЛ 20/21
01:00 Нью-Джерси Дэвилз - Баффало Сэйбрс 3:2 Окончен
01:00 Питтсбург Пингвинс - Бостон Брюинс 1:2 Окончен
01:00 Вашингтон Кэпиталз - Нью-Йорк Айлендерс 3:1 Окончен
01:30 Детройт Ред Уингс - Каролина Харрикейнс 4:2 Окончен
02:00 Миннесота Уайлд - Аризона Койотис 3:0 Окончен
02:30 Даллас Старз - Тампа-Бэй Лайтнинг 3:4 Окончен
03:00 Колорадо Эвеланш - Анахайм Дакс 8:4 Окончен
УХЛ 20/21
18:30 Ледяные Волки - Белый Барс -:- Запланирован
18:30 Днепр - Мариуполь -:- Запланирован
Баскетбол
НБА 20/21
01:30 Бостон Селтикс - Юта Джаз 109:117 Окончен
02:00 Чикаго Буллз - Оклахома-Сити Тандер 123:102 Окончен
02:00 Хьюстон Рокетс - Атланта Хоукс 107:119 Окончен
02:00 Майами Хит - Кливленд Кавальерс 113:98 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Йорк Никс 99:96 Окончен
04:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Нью-Орлеан Пеликанс 125:124 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвс 137:121 Окончен
Теннис
ATP 2021 (Acapulco, Mexico)
02:00 Томми Пол - Милош Раонич 0:2 Окончен
04:40 Стефанос Циципас - Бенуа Пер 2:0 Окончен
06:05 Адриан Маннарино - Григор Димитров 0:1 Окончен
Футбол
Лига Европы UEFA 20/21
19:55 Арсенал - Олимпиакос -:- Запланирован
19:55 Мольде - Гранада -:- Запланирован
19:55 Шахтер - Рома -:- Запланирован
19:55 Динамо Загреб - Тоттенхэм -:- Запланирован
22:00 Вильярреал - Динамо -:- Запланирован
22:00 Милан - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
22:00 Глазго Рейнджерс - Славия Прага -:- Запланирован
22:00 Янг Бойз - Аякс -:- Запланирован
Хоккей
НХЛ 20/21
01:00 Оттава Сенаторс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
01:30 Нью-Йорк Рейнджерс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
03:00 Виннипег Джетс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
04:00 Калгари Флэймс - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
04:00 Лос-Анджелес Кингс - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
04:00 Вегас Голден Найтс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
УХЛ 20/21
17:30 Краматорск - Донбасс -:- Запланирован
19:00 Сокол - Кременчуг -:- Запланирован
Баскетбол
НБА 20/21
01:00 Детройт Пистонс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
01:00 Индиана Пэйсерс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
01:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
01:00 Вашингтон Уизардз - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
02:00 Чикаго Буллз - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:00 Кливленд Кавальерс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
02:00 Хьюстон Рокетс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
03:00 Денвер Наггетс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Майами Хит -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован

Украинские саблистки должны были претендовать на медаль, но даже не отобрались на Олимпиаду

Серебряный состав Рио-де-Жанейро не спас олимпийские перспективы в Будапеште
Фехтование
15 марта 18:45
Украинские саблистки должны были претендовать на медаль, но даже не отобрались на Олимпиаду
Тема дня
К сожалению, причины для улыбок были только до соревнований в Будапеште / Фото - FIE

Золото в Пекине и серебро в Рио-де-Жанейро. Соревнования в командной женской сабле на Олимпийских играх проводились лишь дважды – оба раза сборная Украины была на пьедестале. Но в Токио не сумела даже отобраться.

Попасть на Олимпиаду командой – это, на самом деле, непростая задача, ведь туда пробиваются только восемь сборных: четыре лучшие в мировом рейтинге отбора на Игры и по одному коллективу от каждой зоны (Европа, Азия и Океания, Африка и Америка), среди тех, кто в заветную четверку не попал.

И на победную Олимпиаду-2008 в Пекине, и на серебряную в 2016 году в Рио-де-Жанейро наша команда проходила в четверке лучших (четвертые и вторые соответственно). На этот раз мы оказались шестыми в мире и вторыми в Европе среди не попавших в топ-4.

Последним шансом нашей команды побороться за путевку на Олимпиаду был этап Кубка мира в Будапеште. Столица Венгрии в 2019 году принимала чемпионат мира – там мы стали шестыми, уступив в противостоянии за пятое место Венгрии. Именно с ними сборной Украины и предстояла борьба за олимпийскую лицензию.

Ольга Харлан, Елена Воронина, Алина Комащук, Елена Кравацкая

Расклад перед поездкой в Будапешт был следующим. Для попадания на Олимпиаду нам нужно было:

  • или обойти Венгрию самим
  • или чтобы Венгрия вытеснила Корею из топ-4, и мы стали лучшей европейской командой не из четверки лучших
  • или чтобы Тунис выпал из топ-16 рейтинга и лишился права попадания в Токио как лучшая команда из Африки

Положение в рейтинге перед Кубком мира в Будапеште

4. Корея – 256 очков

5. Венгрия – 244 очка

6. Украина – 216 очков: Кубок мира Тунис – 2-е место (52 очка), чемпионат Европы Дюссельдорф – 7-е место (28 очков), чемпионат мира Будапешт – 6-е место (60 очков), Кубок мира Орлеан – 3-е место (40 очков), Кубок мира Солт-Лейк-Сити – 4-е место (36 очков), Кубок мира Афины – 9-е место (25 очков – не шли в зачет как худший результат), Кубок мира Будапешт – 8-е место (26 очков).

16. Тунис – 125 очков

17. Венесуэла – 116 очков

Шансы были. Хоть задача и выглядела непростой, ведь разница между Украиной и Венгрией составляла 32 очка. Чтобы ориентироваться, вот очки в зависимости от мест в Будапеште:

  • 1 место – 64 очка
  • 2 место – 52 очка
  • 3 место – 40 очков
  • 4 место – 36 очков
  • 5 место – 32 очка
  • 6 место – 30 очков
  • 7 место – 28 очков
  • 8 место – 26 очков
  • с 9 по 16 места у каждой следующей команды на одно очко меньше: 25, 24, 23…
  • все остальные команды – по 8 очков

Грубо говоря, нам нужно побеждать и ждать поражения Венгрии хотя бы в четвертьфинале. Но, проблема в том, что мы в этом отборе только дважды попадали на пьедестал – серебро в Тунисе и бронза в Орлеане. Собственно, это единственные два раза, когда Венгрия в текущем отборе выступала хуже нас (один из результатов в рейтинге не учитывался).

Чуда не произошло.

Соревнования в Будапеште проходили 14 марта. На Кубке мира в Афинах (предыдущий турнир отбора на ОИ) девушки фехтовали 8 марта 2020 года. Сборная Украины выходила на главные соревнования квалификации после перерыва в более чем год. Не самые приятные условия. Об этом, собственно, Ольга Харлан и написала после вылета из 1/32финала в личной сетке (столь ранее поражение лидера команды – первый тревожный звоночек):

«Спустя год... сказать, что сложно возвращаться в этот ритм – это ничего не сказать. Это испытание, которое должна была преодолеть, но не смогла. Разбираться буду позже».

В Будапеште наши девушки выступали в составе Харлан, Комащук, Кравацкая, Воронина. Это та же четверка, что брала серебро в Рио-2016. Хотя Кравацкая вытеснила Бакастову из состава только в 2020 году, уже по ходу отбора в Токио.

В 1/8 финала была Испания и уверенная победа над ней – 45:33. А дальше – Корея. Ее побеждать было просто необходимо. И для того, чтобы самим обойти Венгрию в рейтинге, и чтобы Венгрия, в случае чего, имела шансы выкинуть Корею из топ-4. Но нет.

Вот, как проходило это сражение –  45:36 в пользу Кореи:

Лидер азиатской команды Ким Джи Ен, если что, олимпийская чемпионка-2012. Все 10 личных встреч с нашим лидером Ольгой Харлан она проиграла. Но команда, как видите, – это другая история.

На этом все, фактически, завершилось. Венгрия ведь тоже в четвертьфинале уступила – Италии 39:45. Их обойти шансов у нас уже не было, ровно как и им – кореянок. Ну и еще Тунис пробился в 1/8 финала. У сборной Украины было три возможных варианта попадания в Токио – не сработал ни один.

На матчи против России и Венгрии наша команда выходила уже без своего лидера. Было ли это решение тренеров или самой Харлан – неизвестно. Лучшая саблистка мира прошлого сезона не смогла затащить команду на Олимпийские игры, потому в сетке за пятое место девушки сражались уже без нее.

Красивый поступок Ольги Харлан в сражении с Кореей:

Россиянкам уступили 41:45, а Венгрии, уже во встрече за седьмое место, – 38:45. В ходе этого отбора на Олимпиаду сборная Украины встречалась с венгерками четыре раза: две победы и два поражения. Здесь равенство, но на едем не мы.

А нашу женскую саблю в Токио будет представлять только Ольга Харлан. Она привозила медали с трех Олимпиад кряду и не скрывала – хочет еще одну, любого достоинства. И, как мы видим, личную. Других вариантов не осталось.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, XSPORT.ua

P.S. Давайте заканчивать не на негативе, а на позитиве. Лучше с фильмом «Танец с саблями» вспомним то самое золото в Китае:



Рейтинг:
(Голосов: 3)

Теги

Алина Комащук Ольга Харлан Елена Воронина Елена Кравацкая

Новости: Фехтование

Харлан: «К сожалению, чуда не произошло»
Харлан: «К сожалению, чуда не произошло»
16 марта 12:38
Украинские саблистки должны были претендовать на медаль, но даже не отобрались на Олимпиаду
Тема дня
Украинские саблистки должны были претендовать на медаль, но даже не отобрались на Олимпиаду
15 марта 18:45
Харлан – единственная украинская саблистка, отобравшаяся на Олимпиаду в Токио
Харлан – единственная украинская саблистка, отобравшаяся на Олимпиаду в Токио
15 марта 12:48
Женская сборная Украины по фехтованию на саблях впервые не выступит на Олимпийских играх
Женская сборная Украины по фехтованию на саблях впервые не выступит на Олимпийских играх
Токио-2020
15 марта 10:59
«Испытание, которое я не смогла преодолеть». Харлан проиграла на старте Кубка мира после годичного перерыва
«Испытание, которое я не смогла преодолеть». Харлан проиграла на старте Кубка мира после годичного перерыва
13 марта 18:54
Все новости

Популярные новости

Монфис, кусай локти! Свитолина обнажила грудь во время фотосессии
Монфис, кусай локти! Свитолина обнажила грудь во время фотосессии
Теннис WTA
14 марта 11:53
3
Долгожданный реванш. Александр Поветкин – Диллиан Уайт. Онлайн трансляция
Долгожданный реванш. Александр Поветкин – Диллиан Уайт. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
15 марта 07:53
1
Как в России. В Ровно кавказцы спровоцировали массовую драку на турнире по MMA
Как в России. В Ровно кавказцы спровоцировали массовую драку на турнире по MMA
MMA
14 марта 20:55
1
Ноги от ушей! Белодед отправила подписчиков в нокаут фотографией в коротеньких шортах
Ноги от ушей! Белодед отправила подписчиков в нокаут фотографией в коротеньких шортах
Дзюдо
13 марта 09:27
Джошуа: «Пулев пытался использовать ту же тактику, что и на взвешивании с Владимиром Кличко»
Джошуа: «Пулев пытался использовать ту же тактику, что и на взвешивании с Владимиром Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
11 марта 18:28
Чисора: «Я уверен, что побью Паркера в любое время»
Чисора: «Я уверен, что побью Паркера в любое время»
Бокс Профессиональный бокс
10 марта 13:59
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Ледяные Волки» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Ледяные Волки» — «Белый Барс». Видео трансляция
18:30
УХЛ. «Днепр» — «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» — «Мариуполь». Видео трансляция
18:30
РПЛ. ЦСКА – «Зенит». Видео трансляция
WEB
РПЛ. ЦСКА – «Зенит». Видео трансляция
19:00
Лига чемпионов. «Челси» – «Атлетико». Видео трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Челси» – «Атлетико». Видео трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Челси» – «Атлетико». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Челси» – «Атлетико». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Бавария» – «Лацио». Видео трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Бавария» – «Лацио». Видео трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Бавария» – «Лацио». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Бавария» – «Лацио». Онлайн трансляция
22:00
Лига Европы. «Динамо» Загреб — «Тоттенхэм». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Динамо» Загреб — «Тоттенхэм». Видео трансляция
18 марта 19:55
Лига Европы. «Шахтер» — «Рома». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Шахтер» — «Рома». Видео трансляция
18 марта 19:55
Лига Европы. «Арсенал» — «Олимпиакос». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Арсенал» — «Олимпиакос». Видео трансляция
18 марта 19:55
Лига Европы. «Шахтер» – «Рома». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Шахтер» – «Рома». Онлайн трансляция
18 марта 19:55
Лига Европы. «Милан» — «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Милан» — «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
18 марта 22:00
Лига Европы. «Вильярреал» — «Динамо». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» — «Динамо». Видео трансляция
18 марта 22:00
Суперлига. «Тернополь» – «Химик». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Тернополь» – «Химик». Видео трансляция
19 марта 18:00
УПЛ. «Мариуполь» — «Минай». Видео трансляция
WEB
УПЛ. «Мариуполь» — «Минай». Видео трансляция
20 марта 14:00
Еженедельник «Мировой бокс». Видео трансляция
TV
Еженедельник «Мировой бокс». Видео трансляция
20 марта 14:10
УПЛ. «Десна» — «Днепр-1». Видео трансляция
WEB
УПЛ. «Десна» — «Днепр-1». Видео трансляция
20 марта 17:00
УПЛ. «Ворскла» — «Олимпик». Видео трансляция
WEB
УПЛ. «Ворскла» — «Олимпик». Видео трансляция
20 марта 19:30
Кубок Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Видео трансляция
WEB
Кубок Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Видео трансляция
20 марта 19:30
Защита титулов WBC и IBF. Артур Бетербиев – Адам Дэйнс. Онлайн трансляция
WEB
Защита титулов WBC и IBF. Артур Бетербиев – Адам Дэйнс. Онлайн трансляция
20 марта 21:00