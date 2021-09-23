Успела «зачекиниться». Вот с кем у Харлан был секс на Олимпийских играх в Токио

Конечно, если верить словам украинской саблистки





Ольга Харлан / Фото: Instagram

На Олимпийские игры в Токио украинская саблистка Ольга Харлан поехала не только с командой и партнерами по сборной. Девушка была там со своим парнем – итальянским саблистом Луиджи Самеле.



По словам Харлан в интервью, которое обсуждала вся Украина, они с Луиджи не просто посетили Токио-2020, но и предались там любовным утехам. Как сказала Ольга: «Мы же должны были зачекиниться».

То признание часть людей отвергла, другие восприняли нормально, а мы решили показать нашим читателям, как выглядит итальянский избранник украинки.

Напомним, ранее Харлан снялась в новой сексуальной фотосессии.



