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Успела «зачекиниться». Вот с кем у Харлан был секс на Олимпийских играх в Токио

Конечно, если верить словам украинской саблистки

Olympics Токио-2020
15:50
Успела «зачекиниться». Вот с кем у Харлан был секс на Олимпийских играх в Токио
Ольга Харлан / Фото: Instagram

На Олимпийские игры в Токио украинская саблистка Ольга Харлан поехала не только с командой и партнерами по сборной. Девушка была там со своим парнем – итальянским саблистом Луиджи Самеле.

По словам Харлан в интервью, которое обсуждала вся Украина, они с Луиджи не просто посетили Токио-2020, но и предались там любовным утехам. Как сказала Ольга: «Мы же должны были зачекиниться».

То признание часть людей отвергла, другие восприняли нормально, а мы решили показать нашим читателям, как выглядит итальянский избранник украинки.

                                                                                                 

Напомним, ранее Харлан снялась в новой сексуальной фотосессии.  


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Ольга Харлан Луиджи Самеле

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