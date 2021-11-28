Вадим Гутцайт избран членом Исполнительного комитета FIE

В Лозанне состоялся избирательный Конгресс Международной федерации фехтования

Вадим Гутцайт / фото - Facebook

Вчера, 27 ноября, в Лозанне (Швейцария) состоялся избирательный Конгресс Международной федерации фехтования (FIE), в котором активное участие приняла делегация Украины. Отметим, что мероприятие должно было состояться еще в прошлом году, но из-за пандемии COVID-19 его перенесли на 2021 год.

По итогам собрания членом Исполнительного комитета FIE был избран Олимпийский чемпион-1992 года, министр молодежи и спорта, президент Национальной федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт.





Игорь Рейзлин впервые в карьере был награжден трофеем лучшего шпажиста года.