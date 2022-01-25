Баюл: «Как же было трогательно выиграть самое первое золото Украины»

Недавно бывшая фигуристка решила отказаться от украинского гражданства

Фото: Instgram Баюл

Олимпийская чемпионка-1994 по фигурному катанию Оксана Баюл в Instagram вспомнила свою победу на Играх в Лиллехаммере.

Баюл – первая в истории независимой Украины олимпийская чемпионка:

«Слава Украине! Как же было трогательно выиграть самое первое золото Украины. Оставайся сильной, Украина».

Недавно Баюл, которая после завершения карьеры переехала в США, сообщила, что откажется от украинского гражданства.



Напомним, с 4 по 20 февраля в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры, которые станут восьмыми для независимой Украины. За это время «сине-желтые» спортсмены завоевали восемь медалей.