Пекин-2022. Допущенная к соревнованиям Валиева лидирует после короткой программы
Украинская фигуристка Шаботова раскрыла причины неудачного выступления на Олимпийских играх-2022
Спортсменка не сумела квалифицироваться в произвольную программу
08:24
Фото: НОК Украины
Украинская фигуристка Анастасия Шаботова прокомментировала выступление в личных соревнованиях на Олимпийских играх-2022 в Пекине.
16-летняя спортсменка не сумела квалифицироваться в произвольную программу. Ее слова приводит пресс-служба НОК Украины:
«Во время тренировок все прокаты были чисты. Все было хорошо. Подготовка была стабильной, без падений. Однако что-то после выхода на официальную программу пошло не так.
На командном выступлении и сегодня не было волнений, однако не сложилось. Спасибо всем за поддержку».
Напомним, после короткой программы лидером соревнований является россиянка Камила Валиева.