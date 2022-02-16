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Украинская фигуристка Шаботова раскрыла причины неудачного выступления на Олимпийских играх-2022

Спортсменка не сумела квалифицироваться в произвольную программу
Olympics Пекин-2022
08:24
Украинская фигуристка Шаботова раскрыла причины неудачного выступления на Олимпийских играх-2022
Фото: НОК Украины

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова прокомментировала выступление в личных соревнованиях на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

16-летняя спортсменка не сумела квалифицироваться в произвольную программу. Ее слова приводит пресс-служба НОК Украины:

«Во время тренировок все прокаты были чисты. Все было хорошо. Подготовка была стабильной, без падений. Однако что-то после выхода на официальную программу пошло не так.

На командном выступлении и сегодня не было волнений, однако не сложилось. Спасибо всем за поддержку».


Напомним, после короткой программы лидером соревнований является россиянка Камила Валиева.

Сергей Остапенко
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Анастасия Шаботова

Комментарии 2

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16 февраля 2022г. 12:01
Она такая украинская как я космонавт.
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16 февраля 2022г. 11:24
путин виноват
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