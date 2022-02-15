Пекин-2022. Допущенная к соревнованиям Валиева лидирует после короткой программы

Представляющая Украину Шаботова выступление завершила

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15 февраля на Зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине прошла короткая программа в личных соревнованиях по фигурному катанию.

Лидерство захватила россиянка Камила Валиева, которая за свое выступление получила 82.16 балла. А вот представляющая Украину Анастасия Шаботова из-за падения не сумела квалифицироваться в произвольную программу.

Напомним, после командных соревнования вокруг Валиевой развернулся скандал из-за положительной допинг-пробы. Существовала вероятность, что сборную ОКР лишат золотых медалей, а Валиеву не допустят к личным соревнованиям.