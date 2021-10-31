Украина добыла третью лицензию на зимние ОИ-2022 в фигурном катании
Украинцы удачно выступили на международном турнире в Казахстане
На счету наших спортсменов две медали
08:31
В Нур-Султане, Казахстан, завершился международный турнир по фигурному катанию, посвященный памяти Дениса Тена.
Украинский танцевальный дуэт Александра Назарова/Максим Никитин завоевал серебро, набрав 188.64 баллов.
Еще одну медаль выиграла 15-летняя фигуристка Анастасия Шаботова, сумма баллов которой составила 175.21.
Недавно Шаботова добыла для Украины не именную лицензию на зимние Олимпийские игр-2022.
Напомним, в Пекине Украина будет представлена в трех видах программы: женском и мужском фигурном катании, а также – в танцах.