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02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Коламбус Блу Джекетс 4:0 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Аризона Койотис 2:0 Окончен
03:00 Вегас Голден Найтс - Анахайм Дакс 5:4 Окончен
03:30 Даллас Старз - Оттава Сенаторс 1:4 Окончен
20:30 Нэшвилл Предаторс - Нью-Йорк Айлендерс 3:2 Окончен
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02:30 Майами Хит - Шарлотт Хорнетс 114:99 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Сакраменто Кингз 109:113 Окончен
05:00 Денвер Наггетс - Даллас Маверикс 106:75 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Клипперс 111:92 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Кливленд Кавальерс 113:101 Окончен
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02:00 Питтсбург Пингвинс - Нью-Джерси Дэвилз 2:4 Окончен
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Детройт Ред Уингс 5:4 Окончен
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Украинцы удачно выступили на международном турнире в Казахстане

На счету наших спортсменов две медали
Фигурное катание
08:31
Украинцы удачно выступили на международном турнире в Казахстане

В Нур-Султане, Казахстан, завершился международный турнир по фигурному катанию, посвященный памяти Дениса Тена.

Украинский танцевальный дуэт Александра Назарова/Максим Никитин завоевал серебро, набрав 188.64 баллов.

Еще одну медаль выиграла 15-летняя фигуристка Анастасия Шаботова, сумма баллов которой составила 175.21.

Недавно Шаботова добыла для Украины не именную лицензию на зимние Олимпийские игр-2022.

Напомним, в Пекине Украина будет представлена в трех видах программы: женском и мужском фигурном катании, а также – в танцах.

Сергей Остапенко
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