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USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости

Все эти вещества помогали ее сердцу перенести серьезные нагрузки
Olympics Пекин-2022
08:50
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Камила Валиева / Фото: ТАСС

В организме российской фигуристки Камилы Валиевой, кроме запрещенного триметазидина, о котором говорилось ранее, нашли еще два препарата для повышения выносливости. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на исполнительного директора Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта.

Двумя другими препаратами оказались не запрещенные WADA L-карнитин и гипоксен.

«Такая комбинация трех препаратов направлена на повышение выносливости, снижение усталости и повышение эффективности использования кислорода».

Напомним, CAS ранее допустил Валиеву к выступлению в олимпийском одиночном турнире, несмотря на проваленный ею допинг-тест перед ОИ-2022.

После короткой программы Валиева лидирует, опережая соотечественницу Анну Щербакову и японку Каори Сакамото.

Карен Агабекян
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(Голосов: 5)

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Камила Валиева

Комментарии 13

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16 февраля 2022г. 20:20
Очень жаль талантливою девочку, которую, ради денег, использовали взрослые. Это преступление, на мой взгляд, соизмеримо с изнасилованием несовершеннолетней.
0 0
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16 февраля 2022г. 19:46
Сколько у людей злобы и ненависти .
0 0
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16 февраля 2022г. 15:19
Да все спортсмены жрут химии тонны
0 0
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16 февраля 2022г. 14:12
Фу, паРашка - країна смердючих наркоманів
0 0
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16 февраля 2022г. 13:30
Я ж говорю-вшивая малолетняя наркоманка. На учет в диспансер, пока не поздно.
0 0
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16 февраля 2022г. 15:44
Слюной от зависти не захлебнись . Чего добился ты? Обосрач
0 0
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16 февраля 2022г. 16:46
А ты чего добились лаптемордое -репоедноЕ.
0 0
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16 февраля 2022г. 13:00
Так она же пацан , просто женских гармон много пила , и сейчас только об этом стало известно . И Шойгу его батя
0 0
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16 февраля 2022г. 11:11
Гнать поганой метлой
0 0
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16 февраля 2022г. 11:37
Тебя, злобное существо
0 0
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16 февраля 2022г. 12:44
Ватан лаптеногий заглохни
0 0
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16 февраля 2022г. 12:45
Лаптеногих  лютик  на кол справедливости
0 0
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16 февраля 2022г. 13:16
Какие лаптеногие шустрые, и медальки есть, а стройноногие где то там,сами знаете где...:D
0 0
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