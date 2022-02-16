USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости

Все эти вещества помогали ее сердцу перенести серьезные нагрузки

Камила Валиева / Фото: ТАСС

В организме российской фигуристки Камилы Валиевой, кроме запрещенного триметазидина, о котором говорилось ранее, нашли еще два препарата для повышения выносливости. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на исполнительного директора Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта.



Двумя другими препаратами оказались не запрещенные WADA L-карнитин и гипоксен.

«Такая комбинация трех препаратов направлена на повышение выносливости, снижение усталости и повышение эффективности использования кислорода».

Напомним, CAS ранее допустил Валиеву к выступлению в олимпийском одиночном турнире, несмотря на проваленный ею допинг-тест перед ОИ-2022.

После короткой программы Валиева лидирует, опережая соотечественницу Анну Щербакову и японку Каори Сакамото.