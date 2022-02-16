Английский ведущий – о допинге Валиевой: «Почему кто-то должен смотреть эту запятнанную Олимпиаду, когда мошенникам позволено блистать?»
В МОК заявили, что допинг-проба «Б» Валиевой еще не вскрыта
Если она окажется положительной, то россиянке будет сложно избежать наказания
07:48
Камилла Валиева / Фото: РИА Новости
Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что допинг-проба «Б» российской фигуристки Камилы Валиевой еще не была вскрыта.
«Нужно следовать закону, нужно дождаться по крайней мере открытия пробы «Б», которая еще не вскрыта».
Напомним, CAS ранее допустил Валиеву к выступлению в олимпийском одиночном турнире, несмотря на проваленный ею допинг-тест перед ОИ-2022.
После короткой программы Валиева лидирует, опережая соотечественницу Анну Щербакову и японку Каори Сакамото.