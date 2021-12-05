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А как же «Рома»? Моуриньо может вернуться в АПЛ

Английский клуб хочет заменить португальцев своего тренера
Футбол Серия А (Италия)
22:42
А как же «Рома»? Моуриньо может вернуться в АПЛ
Жозе Моуриньо / фото - AS Roma

После поражения от «Ливерпуля» (1:4) будущее Рафаэля Бенитеса в качестве главного тренера «Эвертона» оказалось под вопросом, сообщает Daily Mail.

По информации источника, боссы клуба проведут внеочередное совещание, где решат судьбу испанского специалиста.

«Ириски» не могут выиграть в АПЛ на протяжении уже восьми матчей.

Сообщается, что в мерсисайдском клубе хотят видеть на посту главного тренера наставника «Ромы» Жозе Моуриньо. «Волки» идут на 7-й строчке в Серии А, не выиграв ни одного матча против главных конкурентов в чемпионской гонке.

Напомним, Моуриньо в фирменном стиле дерзко ответил журналисту.

Павел Харченко
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Жозе Моуриньо Рома (Рим) Эвертон

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