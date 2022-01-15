Он хотел как лучше для клуба. Известно, что стало последней каплей перед увольнением Шевченко из «Дженоа»
Агент: «Миранчук будет игроком основного состава «Дженоа» даже при отсутствии Шевченко»
Полузащитник почти договорился об аренде
15 января 16:10
Фото: Atalanta BC
Известный агент в Италии Алекс Великих оценил шансы на переход игрока «Аталанты» Алексея Миранчука в «Дженоа».
«Если Шевченко все же уволят из «Дженоа», не возникнут ли проблемы у Миранчука? Легко отправить тренера в отставку, но тяжело ее оправдать, не покупая футболистов, которых у тебя просят. Но Миранчук будет игроком основного состава «Дженоа» даже при отсутствии Шевченко. Там все-таки собраны исполнители не уровня «Аталанты».
Накануне Шевченко уволили из «Дженоа». Команда идет 19-й в таблице Серии А.