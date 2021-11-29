Агент Ярмоленко – о переходе хавбека в «Дженоа»: «Почему бы и нет?»

Андрей Ярмоленко / фото - УАФ

Вадим Шаблий, агент Андрея Ярмоленко прокомментировал слухи о возможном переходе его клиента в «Дженоа» к Андрею Шевченко:

В чемпионате Италии Андрей 3-4 года сможет держать свой уровень, с Шевченко он давно знаком, знает его требования. Почему бы и нет?

Конечно, им много клубов интересуются. Со стороны «Вест Хэма» ничего нет, у него контракт до лета. Мы ждем развития событий, интереса к нему много».