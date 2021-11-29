Вратарь «Дженоа»: «Шевченко дал нам больше уверенности. С «Удинезе» мы хорошо сыграли»
Агент Ярмоленко – о переходе хавбека в «Дженоа»: «Почему бы и нет?»
Игрок может воссоединиться с Шевченко в Италии
15:18
Андрей Ярмоленко / фото - УАФ
Вадим Шаблий, агент Андрея Ярмоленко прокомментировал слухи о возможном переходе его клиента в «Дженоа» к Андрею Шевченко:
«На данный момент это слухи, никто не связывался ни с клубом, ни с нами.
В чемпионате Италии Андрей 3-4 года сможет держать свой уровень, с Шевченко он давно знаком, знает его требования. Почему бы и нет?
Конечно, им много клубов интересуются. Со стороны «Вест Хэма» ничего нет, у него контракт до лета. Мы ждем развития событий, интереса к нему много».
Сообщалось, что уже этой зимой хавбекможет воссоединиться с бывшим тренером сборной Украины в «Дженоа».
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