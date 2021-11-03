Звездный вингер «Барселоны» согласен на понижение зарплаты ради нового контракта с клубом
«Аль-Садд» вновь официально высказался о намерениях «Барселоны» пригласить Хави. Фанатам каталонского клуба это не понравится
Вернется ли легенда «Барселоны» домой?
3 ноября 21:22
Хави / Фото: Getty Images
Генеральный директор «Аль-Садда» Турки Аль-Али высказался по поводу намерений «Барселоны» переманить главного тренера катарской команды Хави. Его слова приводит пресс-служба клуба.
«Аль-Садд» приветствует делегацию руководства «Барселоны», мы ценим и уважаем это.
С самого начала клуб четко прояснил свою позицию – мы намерены удержать нашего тренера Хави.
Мы не можем отпустить его на столь важном этапе сезона»
Ранее сообщалось, что «Барселона» практически уладила с «Аль-Саддом» все вопросы по Хави.
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