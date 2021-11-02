Хави готов пойти на жертвы ради работы в «Барселоны»

Испанец хочет вернуться в родную команду

Хави / фото - Marca

После увольнения Рональда Кумана из «Барселоны» тренер «Аль-Садда» Хави может возглавить каталонский клуб.

Как сообщает Diario Sport, испанец готов пойти на уступки ради возвращения в родную команду.

По информации источника, специалист откажется от части зарплаты, чтобы тренировать каталонский клуб.

Но в контракте коуча будут прописаны денежные выплаты, которые будут зависеть от результатов команды.

Пока что назначение Хави на пост тренера «блаугранас» откладывается, но уже известно, когда пройдет его первый матч по главе «Барселоны».