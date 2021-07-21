«Реал» официально представил Алабу и отдал ему номер Рамоса
Алаба поделился эмоциями от получения номера Рамоса в «Реале»
Австриец был официально представлен в качестве игрока «сливочных»
21 июля 20:38
Давид Алаба / Фото - Реал Мадрид
Защитник «Реала» Давид Алаба высказался по поводу своего перехода в мадридский клуб.
Также австриец поделился эмоциями от того, что ему достался 4-й номер. Ранее он принадлежал многолетнему капитану команды Серхио Рамосу. Слова защитника-универсала передает Marca.
Мы с клубом обсуждали вопрос об игровом номере. «Реал» предложил мне его. Мне кажется, других просто не было. Я знаю, что этот номер означает для клуба. Носить его – честь, и это весьма мотивирует. Эта цифра символизирует силу и лидерство.
Я приехал в Мадрид не для того, чтобы сравнивать себя с кем-то другим. Я хочу быть Алабой и оставаться самим собой. Я предоставлю новой команде свои навыки и сильные стороны. Хочу быть собой.
Это мечта, которая осуществилась. Это самый большой клуб в мире. Не покидает чувство гордости, когда я нахожусь здесь. Я с нетерпением жду возможности надеть футболку и выйти на поле.
Ранее сообщалось, что Алаба отказывается играть на позиции защитника в «Реале».
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