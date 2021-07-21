Алаба поделился эмоциями от получения номера Рамоса в «Реале»

Давид Алаба / Фото - Реал Мадрид

Защитник «Реала» Давид Алаба высказался по поводу своего перехода в мадридский клуб.

Также австриец поделился эмоциями от того, что ему достался 4-й номер. Ранее он принадлежал многолетнему капитану команды Серхио Рамосу. Слова защитника-универсала передает Marca.

Я приехал в Мадрид не для того, чтобы сравнивать себя с кем-то другим. Я хочу быть Алабой и оставаться самим собой. Я предоставлю новой команде свои навыки и сильные стороны. Хочу быть собой.

Это мечта, которая осуществилась. Это самый большой клуб в мире. Не покидает чувство гордости, когда я нахожусь здесь. Я с нетерпением жду возможности надеть футболку и выйти на поле.