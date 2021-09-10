Алекс Тейшейра признался, что «Шахтер» не отпустил его в «Ливерпуль»

Алекс Тейшейра / Фото: Twitter

Бывший вингер «Шахтера» Алекс Тейшейра рассказал, почему решил продолжить карьеру в Китае в 2016-м году. Его слова приводит CNN.

«Ливерпуль» и «Шахтер» не смогли договориться, потому что клуб продолжал увеличивать цену. Я был разочарован.

В последний день трансферного окна я получил невероятное предложение из Китая. Я принял его ради своей семьи, и ради своего будущего.

Я не отказался от АПЛ из-за денег. Англия была моей мечтой».