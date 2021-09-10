Йовичевич: «Шахтер» – фаворит, но в определенный день можно обыграть любого соперника»
Алекс Тейшейра признался, что «Шахтер» не отпустил его в «Ливерпуль»
Бразилец хотел выступать в АПЛ
Алекс Тейшейра / Фото: Twitter
Бывший вингер «Шахтера» Алекс Тейшейра рассказал, почему решил продолжить карьеру в Китае в 2016-м году. Его слова приводит CNN.
«Никто не знает, как было на самом деле. Все выглядит так, будто я предпочел деньги и Китай – АПЛ.
«Ливерпуль» и «Шахтер» не смогли договориться, потому что клуб продолжал увеличивать цену. Я был разочарован.
В последний день трансферного окна я получил невероятное предложение из Китая. Я принял его ради своей семьи, и ради своего будущего.
Я не отказался от АПЛ из-за денег. Англия была моей мечтой».
«Шахтер» продал Тейшейру в «Цзянсу Сунин» за 50 миллионов евро в 2016-м году.
Этим летом Тейшейра стал игроком «Бешикташа».
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