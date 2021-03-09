Аллегри в «Шахтере»? Насколько реально увидеть двукратного финалиста Лиги чемпионов в УПЛ

Тема дня Массимилиано Аллегри / Фото – Gazzetta del Sud

В это очень и очень сложно поверить. Массимилиано Аллегри в чемпионате Украины? Звучит нереально.

Да, у нас тренировали Бернд Шустер, Хуанде Рамос, опять тренирует Мирча Луческу, которые в свое время возглавляли команды уровня «Реала» и «Интера». Но сейчас на дворе ведь совершенно другое время. Разве может в УПЛ приехать один из самых успешных менеджеров последнего времени, который, правда, уже второй год ищет себе новое место работы?

Аллегри – тренер, который привел «Милан» к его последнему чемпионству в Италии. Но последним местом работы бывшего наставника СПАЛа, «Сассуоло» и «Кальяри» стал «Ювентус». Пять побед в Серии А кряду, четыре золотых дубля и два финала Лиги чемпионов – серьезный список достижений. Но в Турине решили рискнуть и сделали ставку на более яркий футбол Маурицио Сарри. Это едва не обернулось потерей чемпионства. Приход Андреа Пирло ситуацию не исправил – за 12 туров до конца сезона отставание «Ювентуса» от первого места составляет 10 очков.

Такие проблемы сразу же после ухода Аллегри подсказывают – это тренер высочайшего уровня.

И им, якобы, интересуется «Шахтер».

Карьера и достижения Аллегри-тренера:

На самом деле, в Италии не забывают о тренере – пишут о нем постоянно, ведь слухов вокруг персоны Аллегри достаточно. Но в одном предложении с «горняками» его фамилию употребляют только в одном случае: «Массимилиано может заменить во главе «Ромы» бывшего коуча «Шахтера» Паулу Фонсеку».

То, что португалец сейчас сидит на электрическом стуле в Риме, не секрет. По одной информации, его судьба уже решена, по другой, у Фонсеки все же есть возможность удержаться в «Роме», в случае квалификации в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Calciomerato пишет, что Аллегри – претендент номер один на пост главного тренера римлян. Среди конкурентов фигурирует фамилия Сарри.

Аллегри мог возглавить «Рому» еще в январе, ему предлагают зарплату 5 миллионов евро за год (в «Ювентусе» было 7,5 миллионов). Но окончательное решение еще не принято, клуб и тренер пока скорее присматриваются друг к другу, нежели находятся в активной стадии переговоров. К тому же, коуч хочет получить контроль не только над тем, что происходит непосредственно на поле, но и за его пределами. Вроде как, новые владельцы «Ромы» не готовы предоставить ему такой карт-бланш.

Аллегри покинул «Ювентус» еще по окончании сезона 2018/19 и с того времени остается без клуба. Его агент Джованни Бранчини не скрывает, что Массимилиано хочет взяться за новый проект:

«Нам приходило много предложений, в том числе и из Италии. Но ни одно не было рассмотрено всерьез. Сейчас Аллегри ничего не тревожит, он может спокойно отдыхать, ни о чем не переживая, но чувствует, что готов вернуться на тренерскую скамью. Но он готов взяться только за важный проект».

Является ли «Шахтер» проектом такого уровня? Украинский скаут Алекс Великих считает, что этот вариант маловероятен.

В этом сезоне Аллегри называли кандидатом на должности главного тренера ПСЖ и «Челси». Но их заняли другие специалисты. Сейчас активно говорят не только о «Роме», но и о «Реале» и «Барселоне». Согласится ли итальянец, дважды игравший в финале Лиги чемпионов (проиграв как раз мадридцам и каталонцам), пойти на понижение, чтобы противостоять не «Атлетико», «Севилье», и «Реалу»/«Барселоне», а «Динамо», «Заре» и «Десне» с «Ворсклой»?

Кстати, «Шахтер» ведь не впервые интересуется Аллегри. В 2013 году Corriere dello Sport писали об интересе «горняков» к тогда еще наставнику «Милана», у которого как раз заканчивался контракт с клубом.

Тогда украинский гранд был готов предложить тренеру четырехлетний контракт с безумной зарплатой в 6 миллионов евро за сезон, хотя в «Милане» ему платили только 2,5 миллиона евро, а Луческу в Донецке получал 3 миллиона.

Но тогда Аллегри удачно ушел в «Ювентус».

Сейчас принято говорить о поколении лэптоп-тренеров, которые в своей работе активно опираются на технологии и статистику. Массимилиано – это совершенно не тот типаж:

«У меня даже нет собственного компьютера. В «Ювентусе» мне дали iPad. На нем я пересматриваю игры, смотрю некоторую статистику. Но, к счастью, у меня достаточно хорошая память, я и так могу вспомнить, что происходило в матчах».

Аллегри тот тренер, который выстаивает игру своей команды, опираясь на имеющихся игроков. Он достаточно гибкий специалист – во время работы в «Ювентусе» мог по нескольку раз менять тактическую формацию, переходить со схемы с двумя центральными защитниками к трем. Но это совершенно не потому, что является тактическим гиком. Напротив:

« Футбол – это искусство . В Италии преобладают тактика , схемы – это все дерьмо . Футбол – это красота в исполнении игроков мирового класса. Вам не нужно ничему их учить, вам нужно мили наслаждаться. Все, что от меня требуется – предоставить им лучшие из возможных условий. Когда у тебя есть Роналду, Дибала, Роналдиньо, Зеедорф, Пирло, то ты должен сделать так, чтобы другие игроки предоставили им мяч».

Стиль футбола Аллегри нельзя описать так же точно, как это возможно с тем же Сарриболлом. Массимилиано исходит из необходимости – его команды показывали, что могут играть и от защиты на контратаках, и с контролем мяча, используя всю ширину поля. Но в чем он точно хорош – в ощущении игры. Тренеры-соперники называли его идеальным игроком в покер – он умеет вовремя и рискнуть, и пропустить ход.

Аллегри действительно полагается больше не ощущение. В частности, он обезумел от предположения, что тренерам лучше смотреть футбол на трибуне, мол там легче заметны передвижения и расположения игроков:

«Тренер должен быть на бровке. Он должен чувствовать дух игры. Ты должен слышать звук поля. Тебе необходимо видеть лицо игрока. А на трибунах ты может просто позвонить и сказать: «Меняй этого парня». Поведение обычного болельщика».

В ESPN написали интересную историю об Аллегри и о том, насколько он хорош в оценке ситуации, умении рисковать и о его доверии внутреннему голосу:

«Как-то он пошел на скачки и поставил на лошадь по кличке Миннесота. Вероятность ее победы оценивалась очень низко, настолько, что друг пошутил: «Ее возможность прийти к финишу первой такая же, как и твоя возможность стать тренером». Миннесота побелила».

Аллегри крут. В этом нет сомнений. Да, «Шахтер» – победитель четырех последних сезонов чемпионата Украины, полуфиналист прошлогодней Лиги Европы, но достаточно ли этого, чтобы убедить итальянца переехать в Киев? В Киев, где дончане продолжают обживаться, но не чувствуют себя настолько комфортно, как в родном Донецке. Да и все предыдущие наставники «горняков» были португалоязычными, а здесь итальянец, который никогда не работал за границей.

В общем, инсайд интересный и, возможно, даже реальный. Но интерес «Шахтера» к Аллегри не значит ни то, что он главный и единственный кандидат на должность главного тренера команды, ни то, что он сам согласен принять подобное предложение.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, XSPORT.ua