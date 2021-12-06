«Дженоа» до сих пор не забил при Шевченко, а против «Ювентуса» и вовсе не бил по воротам. Но не ругайте тренера, он – заложник ситуации
Аллегри: «Ювентус» – худшая команда в Серии А по реализации моментов»
Туринская команда нанесла по воротам «Дженоа» 27 ударов, но забила лишь 2 мяча
10:59
Массимилиано Аллегри / Фото: Twitter
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о победе над «Дженоа» (2:0) в матче 16-го тура Серии А. Его слова приводит Football Italia.
«Мы хотим улучшить процент реализации голевых моментов. Думаю, мы худшие в Серии А по этому показателю. Сегодняшняя игра мне понравилась так же, как и ряд других, даже когда мы проигрывали. Эффективность перед воротами, несомненно, нужно и дальше повышать.
Сейчас мы делим пятое место с «Фиорентиной», и сегодня было важно победить. Команды из топ-4 выступают очень хорошо и заслуживают своих позиций. Не знаю, что будет в конце сезона, если что-то поменяется.
У нас есть цели в Серии А, в Лиге чемпионов и в Кубке Италии, будем идти к ним шаг шагом, от матча к матчу».
«Дженоа» до сих пор не забил при Шевченко, а против «Ювентуса» и вовсе не бил по воротам. Но не ругайте тренера, он – заложник ситуации.
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