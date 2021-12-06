Аллегри: «Ювентус» – худшая команда в Серии А по реализации моментов»

Массимилиано Аллегри / Фото: Twitter

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о победе над «Дженоа» (2:0) в матче 16-го тура Серии А. Его слова приводит Football Italia.

Сейчас мы делим пятое место с «Фиорентиной», и сегодня было важно победить. Команды из топ-4 выступают очень хорошо и заслуживают своих позиций. Не знаю, что будет в конце сезона, если что-то поменяется.

У нас есть цели в Серии А, в Лиге чемпионов и в Кубке Италии, будем идти к ним шаг шагом, от матча к матчу».