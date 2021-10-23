Анчелотти: «Пора мне победить на «Камп Ноу»

Итальянец пока что не обыгрывал «Барселону» на выезде

Карло Анчелотти / фото - Football Espana

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился с ESPN ожиданиями от матче 10-го тура Примеры против «Барселоны»:

«Волноваться – это нормально, бояться – иногда тоже. Это хорошие эмоции. Если ты не боишься, то идешь на льва так, будто это кот. Страх – это хорошее чувство. Также необходима уверенность. Я считаю, что у меня крепкая команда, игроки сильны не только технически и физически, но и психологически. Иногда есть какая-то боязнь перед матчем, иногда – перед тренировкой, иногда – после. Это частый спутник. Но это хорошее чувство, а не плохое. К счастью, лично я никогда не боюсь, ведь в жизни есть худшие вещи, чем проигрыш в футбольном матче. Думаю, мне пора выиграть матч на «Камп Ноу». Но это лишь три очка. Нужно биться за каждый балл, не только в играх против «Барсы», если хочется выиграть чемпионат».

Итальянский специалист ни разу не выигрывал «Барселону» на «Камп Ноу» в свой первый период в мадридской команде. В сезонах 13/14 и 14/15 команда под его руководством трижды проиграла «блаугранас» и одержала две победы.

Но один из этих триумфов был особо памятным, ведь «сливочные» обыграли своего заклятого врага в финале Кубка Испании 2014.

Матч «Барселоны» и «Реала» состоится уже завтра, 24 октября в 17:15.

Онлайн трансляция встречи.

И каталонцы и мадридцы уже огласили заявки на эту игру.