Анчелотти: «Поражение от «Шерифа» – урок «Реалу» на будущее»

Карло Анчелотти / Фото - ESPN

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу поражения в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шерифа» (1:2). Слова итальянского специалиста передает пресс-служба UEFA.

Мы создавали моменты, их хватало. Возможности были и у вышедшего на замену Йовича. Думаю, в итоге все просто сложилось в плюс им и в минус нам.

Мы потеряли три очка, и ситуация в группе становится более запутанной. Надо побеждать в следующем матче. Это нам урок на будущее. Мы не заслуживали поражения.