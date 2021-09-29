«Шериф» Вернидуба сотворил еще одну сенсацию, обыграв «Реал» на выезде
Анчелотти: «Поражение от «Шерифа» – урок «Реалу» на будущее»
Итальянский специалист прокомментировал сенсационный результат в Мадриде
29 сентября 10:59
Карло Анчелотти / Фото - ESPN
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу поражения в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шерифа» (1:2). Слова итальянского специалиста передает пресс-служба UEFA.
Мы не просто обеспокоены, нас раздражает эта ситуация. Мы проиграли из-за небольших нюансов, хотя команда играла хорошо. В атаке мы и не могли сыграть еще лучше, но объяснить это сложно.
Мы создавали моменты, их хватало. Возможности были и у вышедшего на замену Йовича. Думаю, в итоге все просто сложилось в плюс им и в минус нам.
Мы потеряли три очка, и ситуация в группе становится более запутанной. Надо побеждать в следующем матче. Это нам урок на будущее. Мы не заслуживали поражения.
Ранее мыслями в связи с сенсационной победой поделился наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб.