«Металлист» удивил первым переходом англичанина в истории украинского футбола
Английский новичок «Металлиста»: «Мне понравилась Украина, я в восторге»
Харрис переехал в Харьков
07:52
Кадим Харрис / Фото: Eurosport
Новичок «Металлиста» Кадим Харрис высказался о своем переходе в украинский клуб.
«Металлист» – это большой клуб с собственным путем и еврокубками на прицеле. Я хочу быть частью этого проекта. У меня такое же видение футбола, как у клуба.
«Металлист» заслуживает быть в Премьер-лиге. Надеюсь, мой опыт поможет команде решить поставленные задачи.
Мне понравились страна, клуб, тренерский штаб, игроки. Я здесь пару дней и пока в восторге»
Напомним, «Металлист» лидирует в Первой лиге.
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