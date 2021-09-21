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Английский новичок «Металлиста»: «Мне понравилась Украина, я в восторге»

Харрис переехал в Харьков
Футбол Первая лига
07:52
Английский новичок «Металлиста»: «Мне понравилась Украина, я в восторге»
Кадим Харрис / Фото: Eurosport

Новичок «Металлиста» Кадим Харрис высказался о своем переходе в украинский клуб.

«Металлист» – это большой клуб с собственным путем и еврокубками на прицеле. Я хочу быть частью этого проекта. У меня такое же видение футбола, как у клуба.

«Металлист» заслуживает быть в Премьер-лиге. Надеюсь, мой опыт поможет команде решить поставленные задачи.

Мне понравились страна, клуб, тренерский штаб, игроки. Я здесь пару дней и пока в восторге»


Напомним, «Металлист» лидирует в Первой лиге.

Источник: footballua.tv Петр Приходько
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