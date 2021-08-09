Йовичевич: «Вместо того, чтобы закрыть вопросы, получили от «Мариуполя» пулю, когда им было нечего терять»
Арендованный у «Шахтера» полузащитник стал лучшим игроком «Мариуполя» в сезоне
За Бондаренко проголосовало большинство болельщиков
Фото: ФК Мариуполь
«Мариуполь» определил лучшего игрока по итогам прошлого сезона.
Им стал хавбек Артем Бондаренко. В соцсетях клуба за него отдали 38% голосов. За азовцев он отыграл 23 матча, забив восемь мячей.
Вторым в голосовании стал Дмитрий Мишнев (30%), а третьим Сергей Чоботенко (19%). Отметим, что Бондаренко играл в прошлом сезоне в аренде. Игрок принадлежит «Шахтеру».
В нынешнем сезоне Артем остался в составе «горняков».