Арендованный у «Шахтера» полузащитник стал лучшим игроком «Мариуполя» в сезоне

За Бондаренко проголосовало большинство болельщиков

Фото: ФК Мариуполь

«Мариуполь» определил лучшего игрока по итогам прошлого сезона.

Им стал хавбек Артем Бондаренко. В соцсетях клуба за него отдали 38% голосов. За азовцев он отыграл 23 матча, забив восемь мячей.

Вторым в голосовании стал Дмитрий Мишнев (30%), а третьим Сергей Чоботенко (19%). Отметим, что Бондаренко играл в прошлом сезоне в аренде. Игрок принадлежит «Шахтеру».

В нынешнем сезоне Артем остался в составе «горняков».