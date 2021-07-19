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«Арена Львов» – домашний стадион «Руха» на сезон 21/22

Клуб наконец-то нашел где принимать соперников
Футбол Украинская Премьер-лига
15:49
«Арена Львов» – домашний стадион «Руха» на сезон 21/22
Арена Львов / фото - InLviv

«Рух» договорился с «Ареной Львов» о проведении домашних матчей в сезоне 21/22, сообщает глава львовской ОГА Максим Козицкий на своей странице в Facebook:

«При содействии Львовской облгосадминистрации достигнута договоренность между руководством «Руха» и «Ареной Львов» о проведении матчей во Львове.

Следующий сезон желто-черные будут играть на главной арене города Льва».

Ранее «Рух» лишился места для проведения матчей из-за понижения категории стадиона «Украина». 

После львовяне постарались договорится о проведении матчей на тернопольском стадионе имени Шухевича и киевском стадионе «Динамо». Но УАФ отказали команде, сославшись на пункт в регламенте, обязывающий клуб играть домашние поединки в пределах области регистрации.

Напомним, «Львов» также будет принимать матчи на «Арене Львов».

Павел Харченко
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Теги

Рух Арена Львов УАФ

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