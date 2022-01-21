Артета: «Мы вели игру, давили, но, чтобы победить «Ливерпуль», надо реализовывать свои шансы»

Микель Артета / фото - FC Arsenal

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал для ВВС поражение от «Ливерпуля» (0:2) в полуфинале Кубка английской лиги:

У нас были моменты, мы вели игру, давили, но, чтобы победить «Ливерпуль», надо реализовывать свои шансы.

В последних трех матчах мы играли вдесятером – это очень трудно на таком уровне. Но я горжусь парнями, тем, что они показали, хотя у нас нет тренировок».