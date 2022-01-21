Дубль Жоты «Арсеналу» отправил «Ливерпуль» в финал Кубка лиги
Артета: «Мы вели игру, давили, но, чтобы победить «Ливерпуль», надо реализовывать свои шансы»
Лондонцы остановились в шаге от финала Кубка лиги
09:30
Микель Артета / фото - FC Arsenal
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал для ВВС поражение от «Ливерпуля» (0:2) в полуфинале Кубка английской лиги:
«Мы действительно расстроены, но «Арсенал» играл против топ-команды. У нас были реальные моменты в обоих таймах – надо забивать.
У нас были моменты, мы вели игру, давили, но, чтобы победить «Ливерпуль», надо реализовывать свои шансы.
В последних трех матчах мы играли вдесятером – это очень трудно на таком уровне. Но я горжусь парнями, тем, что они показали, хотя у нас нет тренировок».
Первая игра в этом противостоянии закончилась со счетом 0:0. В обеих играх «пушкари» оставались в меньшинстве.
В финале «Ливерпуль» встретится с «Челси», который в 1/2 дважды обыграл «Тоттенхэм».
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