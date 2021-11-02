Асенсио намерен вернуть себе место в составе «Реала»
Асенсио зимой может пополнить ряды дортмундской «Боруссии»
Испанцем интересуются ряд европейских грандов
12:44
Марко Асенсио / Фото - TwitterХавбек мадридского «Реала» Марко Асенсио попал на радары пяти европейских грандов. Об этом сообщает издание El Nacional.
Асенсио недоволен своим положением в мадридском клубе и готов покинуть команду в зимнее трансферное окно. Переговоры по испанскому полузащитнику не против начать «Ливерпуль», «Арсенал», «Ювентус» и «Милан», однако лидирует в борьбе за него дортмундская «Боруссия».
Соглашение Асенсио с «Реалом» рассчитано до июня 2023 года.
В текущем сезоне 25-летний игрок сыграл 11 матче за мадридцев, отличившись тремя голами и одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что Асенсио не желает покидать «Реал» в зимнее трансферное окно.
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