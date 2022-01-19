«Астон Вилла» усилилась вратарем «Ромы»

Ольсен отдан в аренду

Фото: Aston Villa

«Астон Вилла» через свой сайт объявила об аренде вратаря «Ромы» Робина Ольсена.

Договор рассчитан до конца сезона. Для шведа это уже третий клуб в Англии, и снова он будет играть на правах аренды.

В «Рому» Ольсен перешел в 2018-м году. С тех пор он три года провел в арендах. В АПЛ он играл за «Эвертон» и «Шеффилд».

Это третий новичок «Астон Виллы» зимой. Ранее клуб усилился игроками «Барселоны» и «Эвертона». Также сообщалось, что бирмингемцы хотят подписать Луиса Суареса.