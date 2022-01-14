Авагимян: «Черноморец» не предлагал мне остаться в команде»

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Полузащитник Артур Авагимян прокомментировал свой переход из «Черноморца» в «Александрию».

Гура? С тренером просто познакомились. Об игре и футбол еще не разговаривали, но думаю, что со временем мы поговорим, что он хочет от меня и где он меня видит на футбольном поле.

Нет, «Черноморец» не предлагал мне оставаться в команде».