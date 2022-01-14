Бухал объяснил уход из «Александрии» и назвал вариант продолжения карьеры
Авагимян: «Черноморец» не предлагал мне остаться в команде»
Полузащитник перешел в «Александрию»
14 января 20:52
Фото: fco.com.ua
Полузащитник Артур Авагимян прокомментировал свой переход из «Черноморца» в «Александрию».
«Вариант с «Александрией» у меня возник два-три месяца назад. Я выбрал его, потому что, во-первых, они договорились с клубом о цене и меня устроил мой личный контракт. Также у «Александрии» хорошая команда, высокие амбиции и серьезный проект.
Гура? С тренером просто познакомились. Об игре и футбол еще не разговаривали, но думаю, что со временем мы поговорим, что он хочет от меня и где он меня видит на футбольном поле.
Нет, «Черноморец» не предлагал мне оставаться в команде».
Также «Александрия» подписала еще четырех игроков.
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